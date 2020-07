Riparte da Lubiana il circuito del beach volley (Di lunedì 27 luglio 2020) Lubiana, SLOVENIA,- Dopo mesi di attesa il circuito mondiale di beach volley sta per ripartire: a Lubiana, Slovenia,, infatti, si terrà dal 30 luglio al 2 agosto la tappa 1 stella del World Tour nella ... Leggi su corrieredellosport

Dopo tanta attesa si torna a giocare in Slovenia dal 30 luglio al 2 agosto. Quattro coppie azzurre in gara LUBIANA (SLOVENIA)- Finalmente si gioca ! dopo l'emergenza Covid-19 il circuito del beach vol ...Il 13 settembre l’evento durante il quale i musicisti suoneranno per l'Italia, per dare un messaggio di speranza a tutto il Paese. Il 4 ottobre inizia il ciclo per recuperare gli appuntamenti annullat ...