Rigori decisivi, la pallanuoto Salerno vince il primo trofeo “Città di Cava” (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Sport, divertimento e agonismo. Sono stati questi gli ingredienti della prima edizione del trofeo di pallanuoto giovanile “Città di Cava”. La manifestazione – organizzata in collaborazione dal gruppo Acquachiara e dalla pallanuoto Salerno – si è svolta presso la piscina comunale di Cava de’Tirreni. Dal 24 al 26 Luglio, sono scese in vasca otto formazioni Under 13 provenienti da tutt’Italia. Ad aggiudicarsi la vittoria, è stata la pallanuoto Salerno che in finale ha sconfitto ai tiri di rigore il Club Aquatico Pescara dell’oro olimpico a Barcellona 1992 Marco D’Altrui. Completa il podio il team Pescara pallanuoto che, nella finalina per il bronzo, ha ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Rigori decisivi Verona-Lazio Finisce 1-5 Decisivi i rigori L'Arena Manchester United, 14 rigori a favore: è record in Premier League

Il Manchester United è tornato ufficialmente in Champions League. Un traguardo fondamentale per i Red Devils che così il prossimo anno saranno di scena sul palcoscenico della competizione europea per ...

MOVIOLA, Il 2° rigore non sta in piedi. Chiffi da 4,5

Sulla Gazzetta dello Sport spazio per la moviola di Roma-Fiorentina, con i due rigori ad essere al centro della discussione. Sul primo non c'è dubbi, con Lirola che stende Bruno Peres, all'85' però il ...

