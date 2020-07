Rigore Roma-Fiorentina, la Viola ha deciso: non sarà presentato ricorso, ecco perchè (Di lunedì 27 luglio 2020) La Fiorentina ha deciso di non presentare ricorso dopo il dubbio Rigore fischiato in favore della Roma nel finale della gara di ieri. La società Viola ha spiegato il motivo in un chiaro comunicato ufficiale: “la Fiorentina informa di non aver presentato ricorso in merito a quanto accaduto ieri sera in occasione del secondo Rigore concesso alla Roma, in quanto – dopo un’analisi approfondita – ritiene preventivamente nulla la possibilità di ottenere qualsiasi tipo di successo. Questo in quanto le regole attuali, incluse quelle del protocollo VAR, e la loro applicazione hanno ancora una forte preponderanza per l’assoluta discrezionalità ... Leggi su sportfair

