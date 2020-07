Rigore Roma-Fiorentina, anche Bergonzi conferma: “Si può chiedere la ripetizione della gara” (Di lunedì 27 luglio 2020) Rigore Roma-Fiorentina – Arrivano conferme, e condanne, all’arbitro Chiffi. Colui che ieri, durante Roma-Fiorentina, non ha fermato il gioco dopo aver toccato il pallone (da nuovo regolamento è obbligato a farlo), la cui azione ha poi portato al Rigore dei giallorossi realizzato da Veretout e decisivo per i tre punti. Dopo le parole dell’ex arbitro Graziano Cesari, arrivano anche quelle di Mauro Bergonzi, che a Radio Kiss Kiss Napoli ha confermato la possibilità di ripetere il match. “Il Rigore concesso a Dzeko non esiste proprio, perché il calciatore in quell’istante lì non ci doveva proprio stare. Un errore grossolano, un errore tecnico. Ci sono le ... Leggi su calcioweb.eu

