Ridotto il rumore sismico mondiale grazie al "silenzio" del lockdown – Un lungo "lockdown sismico", o meglio la riduzione del rumore sismico antropogenico, (di origine umana) è stato il risultato più inaspettato delle misure di distanziamento sociale e della riduzione delle attività economiche e industriali, compresa la forte contrazione degli spostamenti, messe in atto dai governi di tutto il mondo per contrastare il diffondersi della pandemia da Covid-19. E' quanto svela uno studio "Global quieting of high-frequency seismic noise due to COVID-19 pandemic lockdown measures", appena pubblicato su Science, che ha evidenziato una ...

