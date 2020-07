Ricominciare Ancora è il nuovo singolo di Arisa, un manifesto di rinascita: “Ricomincio da me e dalla mia musica” (Di lunedì 27 luglio 2020) Si intitola Ricominciare Ancora il nuovo singolo di Arisa ed è un monito a se stessa. L'artista torna in radio per proporre un nuovo pezzo inedito nell'estate 2020. Dopo il Coronavirus, l'ottimismo di Arisa va in direzione della sua musica e dei suoi fan: vuole Ricominciare, Ricominciare da se stessa. Una delle voci più belle e raffinate del panorama musicale italiano torna in radio con il suo nuovo singolo. Dal 27 luglio è disponibile in rotazione radiofonica e in digital download il brano che segna l'inizio di un nuovo percorso artistico e personale di Arisa. Il brano è stato prodotto da Fabio Gargiulo e porta la firma di Federica ... Leggi su optimagazine

Mercoledì 29 luglio Arisa alla Casa del Jazz per I Concerti nel Parco: è l'unico concerto a Roma della cantante Arisa sfida il Coronavirus ed è pronta a cantare a Roma: mercoledì 29 luglio alla Casa d ...

