Ricetta tiramisù al pistacchio: ingredienti, preparazione e consigli (Di lunedì 27 luglio 2020) Il tiramisù è un dolce classico tipico della cucina italiana, e oramai è possibile trovarlo in tutto il mondo. E’ un dolce aromatizzato al caffè con una gustosa crema al mascarpone. Noi oggi non vi proponiamo la Ricetta classica del tiramisù, ma vi proponiamo una variante molto golosa, il tiramisù al pistacchio nei bicchierini. Tiramisù al pistacchio – ingredienti I seguenti ingredienti sono per ottenere 4 bicchierini. Pistacchi 40 g Olio di sesamo 20 g Tuorli (circa 2) 40 g Zucchero 80 g Acqua 30 g Mascarpone 300 g Savoiardi 8 Cacao amaro in polvere q.b. Caffè 70 g Acqua a temperatura ambiente 30 g Granella di pistacchi 10 g Tiramisù al pistacchio – preparazione Per preparare il ... Leggi su giornal

