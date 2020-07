Ricerca e sviluppo: in GU le regole operative del nuovo credito d'imposta (Di lunedì 27 luglio 2020) Sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020 è stato pubblicato il Decreto 26 maggio 2020 del ... Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it Leggi su ateneoweb

NeroniTI : Consulenza, ricerca e sviluppo – Consulting, research and development - elisadalbosco : RT @SulPanaro: Biomedicale, Medtronic rilancia su ricerca e sviluppo investendo 18 milioni di euro negli stabilimenti della pianura modenes… - SulPanaro : Biomedicale, Medtronic rilancia su ricerca e sviluppo investendo 18 milioni di euro negli stabilimenti della pianur… - lapennanicola65 : RT @Rousseau_OS: Olimpiadi delle Idee, così costruiremo il nostro futuro Leggi l’intervista rilasciata a - ricrrooll : RT @Rousseau_OS: Olimpiadi delle Idee, così costruiremo il nostro futuro Leggi l’intervista rilasciata a -

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca sviluppo

TRENTO. Uno studio che mira ad analizzare i movimenti dei caprioli in ambiente alpino: ecco il progetto in cui la Fondazione Edmund Mach (in particolare dalla Linea di Ricerca in Ecologia e Conservazi ...Anticorpi trovati in pazienti guariti da forme gravi di covid serviranno nella cura e nella prevenzione: sembrano anche più efficaci del plasma. Le forze speciali degli anticorpi contro la CoViD-19 so ...