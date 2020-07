Riavvicinamento tra Giovanna Abate e Davide Basolo? Gesto inaspettato sui social (FOTO) (Di lunedì 27 luglio 2020) In queste ore si sta molto parlando di una vicenda che riguarda Davide Basolo e Giovanna Abate. Tra i due pare potrebbe essere in atto un ritorno di fiamma, almeno questo è il pensiero della maggior parte degli utenti dei social. Nel dettaglio, quello che ha fatto accendere questo sospetto è un Gesto avvenuto su Instagram, che sembra parlare in modo alquanto chiaro. I diretti interessati, però, sono molto reticenti sulla questione. Vediamo tutto quello che è emerso. Il post di Giovanna Abate spiazza La fine della storia tra Giovanna è Sammy è stata, ormai, ufficializzata e l’Abate pare possa aver già rivolto le sue attenzioni verso un’altra persona, stiamo ... Leggi su kontrokultura

blogtivvu : Riavvicinamento tra Giovanna Abate e l’Alchimista di Uomini e Donne? Interviene Davide Basolo ??? ??? Il resto te lo… - blogtivvu : Riavvicinamento tra Giovanna Abate e l’Alchimista di Uomini e Donne? Interviene Davide Basolo - VicolodelleNews : ‘#UominieDonne’ Riavvicinamento in corso tra #GiovannaAbate e #DavideBasolo? « Il Vicolo delle News… - Samuel_Atzori : Con il riavvicinamento familiare ho scoperto tramite facebook che ho svariati parenti, tra zii e cugini, leghisti.… - Libero_official : 'Cosa nasconde il riavvicinamento tra #Maroni e #Salvini': il commento di Pietro #Senaldi #Lega… -