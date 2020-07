Retro-recensione Il Cavaliere Oscuro, può un cinecomic diventare d’autore? (Di lunedì 27 luglio 2020) Sono passati ormai dodici anni dall’uscita al cinema del secondo capitolo della trilogia firmata Nolan sul supereroe di Gotham. Quale momento migliore per rinfrescarci la memoria sulla filmografia di Nolan in preparazione a Tenet? Ecco la nostra Retro-recensione de Il Cavaliere Oscuro TITOLO ORIGINALE: The Dark Knight. GENERE: cinecomic. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Christopher Nolan. CAST: Christian Bale, Heat Ledger, Gary Oldman, Aaron Eckhart, Michael Caine. DURATA: 152 min. DISTRIBUTORE: Warner Bros. USCITA: 2008. La trama Retro-recensione Il Cavaliere Oscuro Con l’aiuto del tenente Jim Gordon e del nuovo Procuratore Distrettuale, Harvey Dent, Batman vuole debellare per sempre il crimine organizzato di Gotham City. ... Leggi su tuttotek

zazoomblog : Retro-recensione Il Cavaliere Oscuro può un cinecomic diventare d’autore? - #Retro-recensione #Cavaliere #Oscuro - tuttoteKit : Retro-recensione Il Cavaliere Oscuro, può un cinecomic diventare d'autore? #ChristianBale #ChristopherNolan… - ibdiit : Recensione e Tutorial di KW FINDER: Può competere con gli altri Tool? I siti di nicchia sono costruiti sul retro… - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Un platform dallo stile retro che pecca in alcuni aspetti chiave e non convince. La nostra recensione di #Reknum @Jandu… - PlayStationBit : Un platform dallo stile retro che pecca in alcuni aspetti chiave e non convince. La nostra recensione di #Reknum… -

Ultime Notizie dalla rete : Retro recensione Retro-recensione Il Cavaliere Oscuro, può un cinecomic diventare d’autore? tuttoteK Recensione OnePlus Nord, il Best Buy che mancava

OnePlus torna quella di un tempo e presenta il nuovo modello denominato Nord, prodotto che si caratterizza per un rapporto qualità prezzo incredibile, conosciamolo insieme nella nostra recensione comp ...

Lenovo Legion Pro: prezzo, recensione, scheda tecnica e foto

Rumors nuovo Lenovo Legion Pro: prezzo e quanto costa lo smartphone da gaming nuovo e usato, quando esce in Italia, recensioni e news prova di chi l'ha usato, foto e scheda tecnica con caratteristiche ...

OnePlus torna quella di un tempo e presenta il nuovo modello denominato Nord, prodotto che si caratterizza per un rapporto qualità prezzo incredibile, conosciamolo insieme nella nostra recensione comp ...Rumors nuovo Lenovo Legion Pro: prezzo e quanto costa lo smartphone da gaming nuovo e usato, quando esce in Italia, recensioni e news prova di chi l'ha usato, foto e scheda tecnica con caratteristiche ...