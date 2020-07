Requiem di Verdi al “Verdura” di Palermo, simbolo di morte e rinascita (Di lunedì 27 luglio 2020) Ascoltare la Messa da Requiem di Verdi è sempre una esperienza suggestiva. Quasi si avesse la sensazione di essere di fronte ad una Summa dell’intera opera come del totale pensiero del compositore bussetiano. Ed in effetti tale è. Verdi per comporre questo enorme affresco religioso, ma anche estremamente laico, riunisce forse i ritagli, le impressioni musicali, i quadri, di quelle opere che già avevano acceso in lui quel senso di spiritualità inevitabile e ineluttabile – tra questi Don Carlo, Aida – quella stessa spiritualità contrastante, dubbiosa, che era stata propria dell’uomo e dell’artista cui la Messa da Requiem è stata dedicata: Alessandro Manzoni. E in un certo senso le parti che costituiscono l’opera, in una delle più ... Leggi su ilfogliettone

