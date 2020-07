Regione, ‘psicologo di base’ è legge. Picarone: “Risvolti sociali e occupazionali” (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Il Consiglio Regionale ha approvato la legge per istituire il Servizio di Psicologia di base: primo testo organico e compiuto tra tutte le regioni italiane”. L’annuncio, al termine dell’ultima assise estiva di Palazzo Santa Lucia, è del consigliere e presidente della Commissione Bilancio e Finanza, Franco Picarone. “Oggi – continua – non si può parlare di salute senza includere il concetto di salute psicologica. Stretta sarà la collaborazione con la medicina di base per intercettare i pazienti con disagio. Una legge di civiltà indispensabile, tanto più in epoca di Covid. La commissione che presiedo ha dato un contributo decisivo per reperire le risorse necessarie al funzionamento della legge. Nei ... Leggi su anteprima24

