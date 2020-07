Regione Campania: ok all’assestamento bilancio, 230 mila euro per le mascherine (Di lunedì 27 luglio 2020) Via libera del consiglio regionale della Campania all’assestamento di bilancio, che ha avuto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti. Nell’assestamento sono previste spese per 230mila euro per l’acquisto di Dpi obbligatori per legge. Il provvedimento di assestamento prevede l’applicazione dell’avanzo disponibile di 5.052.748,20 di euro, realizzato nel rendiconto 2019, di cui 3.923.748,20 di euro per finanziare nuova spesa; 1.129 milioni da accantonare al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Si tratta di spesa già programmata in sede di bilancio di previsione, si legge nella scheda, “che non ha trovato copertura in quanto sono stati accantonati 3.800 milioni al fondo crediti di dubbia esigibilità. ... Leggi su ildenaro

