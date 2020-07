Regionali, De Mita scatenato: “Caldoro non ha capacità di pensiero” (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi infiamma la campagna elettorale per le Regionali in Campania, con Ciriaco De Mita che, a distanza di cinque anni, torna a parlare del suo strappo con il centrodestra. Il sindaco di Nusco ha accusato l’ex governatore della Campania, Stefano Caldoro, del potere affidato all’epoca al suo dirigente Del Gaizo. “Non credo che Caldoro possa criticarmi, perché lui è stato candidato anche per me, ma mentre io pensavo al programma del rinnovamento della Regione lui anziché elaborare un programma nominò il capo di gabinetto come responsabile del potere” – punzecchia De Mita -. Quando un presidente nomina responsabile il suo collaboratore vuol dire che non ha la testa per agire. Lui mi ha chiesto scusa in seguito in un dibattito. Io non ho la presunzione ... Leggi su anteprima24

