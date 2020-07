Regina Elena, gruppi IA al lavoro su radiomica e bioinformatica (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – Non c’e’ Medicina di Precisione o Medicina Personalizzata senza il supporto dell’Intelligenza Artificiale (IA). L’enorme sfida e’ infatti mettere ordine nella grande mole di dati generati in massa dai reparti ospedalieri e per questo all’Istituto Nazionale Regina Elena gli esperti di IA sono da tempo al lavoro. Lo scrive in una nota Istituto Nazionale Regina Elena di Roma. Con questo scopo e’ nato il Gruppo Interdisciplinare per l’Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di accelerare i processi di digitalizzazione e di impiego di tecniche di IA per integrare tra loro e meglio interpretare dati biomedici, comprensivi di imaging e dati biomolecolari. Il team ha una composizione fortemente specialistica che comprende bio-informatici, ... Leggi su romadailynews

salutedomani : REGINA ELENA, PROGETTI DI RADIOMICA E BIONFORMATICA PER IL GRUPPO INTERDISCIPLINARE INTELLIGENZA ARTIFICIALE - SanremoNews : Sanremo: dal Comune doppio incarico a un architetto esterno per la riqualificazione di via Padre Semeria e dei giar… - cosimocalabres5 : RT @virginiaraggi: Su via Tiburtina, abbiamo dato il via ai lavori per la pista ciclabile che andrà da viale Regina Elena fino alla stazion… - Ganzirri_nfde : Il Grand Hotel Regina Elena nel 1909 circa - SergioEsse : Viale Regina Elena di fronte civico 89 cassonetti non svuotati da una settimana. I cittadini e soprattutto i turist… -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elena Regina Elena, gruppi IA al lavoro su radiomica e bioinformatica RomaDailyNews Gruppo interdisciplinare per l’intelligenza artificiale al Regina Elena

Non c’è Medicina di Precisione o Medicina Personalizzata senza il supporto dell’Intelligenza Artificiale (IA). L’enorme sfida è infatti mettere ordine nella grande mole di dati generati in massa dai r ...

TIRO A SEGNO. ALLA SEZIONE DI PESCIA (PT) CORSO IL TROFEO D’ESTATE

10 Allievi la regina della categoria è Emma Vannoni ... Altri risultati degni di nota sono i quarti posti di Nello Sciattella Cascina, Elena Landi, Alessio Tomei e Simone Calderone, tutti di Pescia. A ...

Non c’è Medicina di Precisione o Medicina Personalizzata senza il supporto dell’Intelligenza Artificiale (IA). L’enorme sfida è infatti mettere ordine nella grande mole di dati generati in massa dai r ...10 Allievi la regina della categoria è Emma Vannoni ... Altri risultati degni di nota sono i quarti posti di Nello Sciattella Cascina, Elena Landi, Alessio Tomei e Simone Calderone, tutti di Pescia. A ...