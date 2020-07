Reddito di cittadinanza: condannati per mafia e reati gravi avevano il sussidio. 52 segnalati (Di lunedì 27 luglio 2020) L'elaborazione dei dati ha portato all'individuazione di numerosi soggetti che, omettendo di indicare nelle domande di richiesta del Reddito di cittadinanza la condanna per gravi delitti, per cui è inibito l'accesso alla misura di sostegno economico, hanno indebitamente percepito il beneficio assistenziale. Leggi su firenzepost

