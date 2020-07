Recovery Fund: Anief e Udir chiedono al Premier Conte apertura tavoli presso Ministeri competenti (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – L’stituzione di una Commissione parlamentare per discutere di come impiegare le risorse dei Recovery Fund è una “giusta” scelta per i sindacati della scuola Anief e Udir, che accolgono favorevolmente la proposta del governo. “E’ un momento in cui tutte le forze parlamentari, come nel secondo dopoguerra, devono contribuire alla rinascita di questo Paese”, afferma il leader sindacale Marcello Pacifico in una intervista rilasciata a Teleborsa, auspicando anche “una maggiore sinergia con le forze sociali”. “Chiediamo che il governo attivi dei tavoli specifici, oltre a quelli politici, affinché possano essere ascoltate e valutate tutte le proposte”. “Il sindacato – ricorda Pacifico – non governa, ... Leggi su quifinanza

fattoquotidiano : Recovery Fund, Di Maio: “La mia idea? Vanno abolite le leggi che saranno nemiche della capacità dello Stato di spen… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI ASSEDIA CONTE: 'COME RISPONDE A CHI HA BISOGNO DI SOLDI ORA?' - marattin : L’obiettivo della politica economica italiana - e lo scopo del Recovery Fund - deve essere il “doppio 2%”. Scoprite… - giu_ric : RT @Zeta_Luiss: Ti sei perso le ultime notizie? Ascolta il nostro podcast ????Recovery Fund ??Vaccino ??inchiesta sulla caserma di Piacenza ??… - sfnlcd : #recoveryfund Sono passati circa sei giorni e 10 ore dalla firma del Recovery-Fund ma dei 209 miliardi (promessi) n… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery Fund, il pressing di Conte: ora uno scatto decisivo. Da come spenderemo dipende il nostro futuro Corriere della Sera Recovery Fund: Anief e Udir chiedono al Premier Conte apertura tavoli presso Ministeri competenti

L'stituzione di una Commissione parlamentare per discutere di come impiegare le risorse dei Recovery Fund è una "giusta" scelta per i sindacati della scuola Anief e Udir, che accolgono favorevolmente ...

Recovery Fund: la Toscana pronta a scommettere sui servizi pubblici locali

Servizi di pubblica utilità, la Toscana è pronta a impiegare al meglio il Recovery Fund per il rilancio economico e occupazionale della regione in un quadro che favorisce la transizione verso modelli ...

L'stituzione di una Commissione parlamentare per discutere di come impiegare le risorse dei Recovery Fund è una "giusta" scelta per i sindacati della scuola Anief e Udir, che accolgono favorevolmente ...Servizi di pubblica utilità, la Toscana è pronta a impiegare al meglio il Recovery Fund per il rilancio economico e occupazionale della regione in un quadro che favorisce la transizione verso modelli ...