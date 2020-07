Reazione a Catena 26 luglio 2020: le Michelangioline vincono 5mila euro (Di lunedì 27 luglio 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, domenica 26 luglio 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campioni i Passatempi. Si tratta di una famiglia di Firenze composta da madre, figlia e nipote, tutte che hanno frequentato il liceo MIchelangelo, e da lì il nome che hanno scelto. I Passatempi – Giuditta, Rachele e Matilde -, al loro primo tentativo sono riuscite ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 5625 euro. Il loro montepremi totale sale dunque a 5625 euro. Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa. In calce ... Leggi su ascoltitv

sarptly : RT @HuertDeAuteuil: Anche se non ho vinto, Reazione a Catena è stata una bella esperienza - fracerutti1 : @CheccoConiglio D'estate puoi seguire Reazione a Catena passeggiando per strada col cane - 25e82c1a95c1496 : RT @HuertDeAuteuil: Anche se non ho vinto, Reazione a Catena è stata una bella esperienza - louisisguccci : RT @HuertDeAuteuil: Anche se non ho vinto, Reazione a Catena è stata una bella esperienza - elizswaann : RT @HuertDeAuteuil: Anche se non ho vinto, Reazione a Catena è stata una bella esperienza -