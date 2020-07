Rassegna stampa 27 luglio: il presidente della Lombardia nell’occhio del ciclone (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ il caso Fontana a tenere banco sulla quasi totalità delle prima pagine dei quotidiani nazionali. Sotto osservazione i conti esteri del governatore della Lombardia, regione già finita sotto inchiesta per 27 volte. Sgravi fiscali per le aziende che assumono. Infine lo sport con il nono scudetto consecutivo per la Juventus. See image gallery at anteprima24.it L'articolo Rassegna stampa 27 luglio: il presidente della Lombardia nell’occhio del ciclone proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

