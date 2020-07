Rampelli: “Piazza Italia ha aperto un nuovo orizzonte per la destra italiana” (Di lunedì 27 luglio 2020) Piazza Italia “è stata la prima manifestazione di tre giorni dopo il confinamento, a dimostrazione che bisogna essere premurosi e rispettare le regole, ma senza rinunciare alla libertà, alla partecipazione, alla democrazia”. Così Fabio Rampelli, stilando un consuntivo su Fb, alla fine della tre giorni di Colle Oppio. Il consuntivo del vicepresidente della Camera “Occorre rimettere in discussione – prosegue il vicepresidente della Camera, nel suo post – il modello di sviluppo globale, investire sui principi fondanti dell’Occidente e avere a cuore l’identità Italiana, valore culturale ma anche economico dalle potenzialità inimmaginabili. Occorre fermare quel mostro che sta cercando, in omaggio al dio denaro, di omologare, standardizzare, inondare l’umanita ... Leggi su secoloditalia

