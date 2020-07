Rai, indiscrezione clamorosa su Francesca Manzini: che chiamata ha ricevuto (Di lunedì 27 luglio 2020) Pronta un'altra avventura per Francesca Manzini, la super imitatrice di Mara Venier. Adesso per lei potrebbero aprirsi le porte di Tale e quale show. Sembra, infatti, che sia arrivata la chiamata di Carlo Conti. Il programma del venerdì sera di Rai 1 torna a settembre e tra i provinati, a quanto pare oltre a Pago, ci sarebbe pure la Manzini. E quindi, dopo l'esperienza a Striscia, ci sarebbe per lei un'altra grande possibilità. La Manzini, oltre alle imitazioni, sa cantare benissimo. Quindi per lei un'altra grande possibilità. Secondo Blogo tra i provinati ci sarebbero pure Veronica Gatto,m (inviata della Vita in diretta); Debora Villa (comica e attrice); Michele La Ginestra (attore). E poi anche Carolina Rey, che sarà al timone su Rai2 di Love Game. Leggi su liberoquotidiano

unternabit : RT @passione_inter: ? SOGNO MESSI? TUTTO FALSO ???? Dal Mundo Deportivo arriva una smentita categorica in merito all'indiscrezione riportata… - passione_inter : ? SOGNO MESSI? TUTTO FALSO ???? Dal Mundo Deportivo arriva una smentita categorica in merito all'indiscrezione ripor… - infoitsport : Clamorosa indiscrezione Radio Rai: il padre di Messi si trasferirà a Milano per trattare con l'Inter - VittoRoto : La Gazzetta dello Sport conferma l'indiscrezione di Radio Rai: il padre di #Messi prenderà possesso di un appartame… - Spiralwavemood : RT @bubinoblog: Bufale estive. Simona Ventura smentisce indirettamente l'indiscrezione circolata ieri di un incontro tra lei e Signorini pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai indiscrezione Francesco Giorgino, indiscrezione bomba dalla Rai: "Ha rifiutato Unomattina, ora...". Clamoroso salto professionale? Liberoquotidiano.it L’allieva 3, quante indiscrezioni: c’entra Lino Guanciale

Lino Guanciale sarà il grande protagonista de ‘L’allieva 3’. Ma che cosa capiterà all’interno della serie tv? Ecco qualche indiscrezione. Lino Guanciale è senza alcun dubbio uno degli attori del momen ...

Tale e Quale Show: conduttrice Mediaset nel cast della trasmissione

Tale e Quale Show, il programma di successo del venerdì sera in onda dal prossimo settembre su Rai Uno avrà tra i suoi protagonisti anche una conduttrice Mediaset. Di chi si tratta. La data di inizio ...

Lino Guanciale sarà il grande protagonista de ‘L’allieva 3’. Ma che cosa capiterà all’interno della serie tv? Ecco qualche indiscrezione. Lino Guanciale è senza alcun dubbio uno degli attori del momen ...Tale e Quale Show, il programma di successo del venerdì sera in onda dal prossimo settembre su Rai Uno avrà tra i suoi protagonisti anche una conduttrice Mediaset. Di chi si tratta. La data di inizio ...