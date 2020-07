Raddoppiano le donne seguite dai Centri Antiviolenza di Roma Capitale (Di lunedì 27 luglio 2020) . Sono 691 le donne in carico alle strutture capitoline a giugno 2020, +100% rispetto all’anno precedente (346 a giugno 2019). “Questo è un importante segnale: dobbiamo far emergere la violenza sommersa. I nostri Centri sono sempre attivi H24, collegati al numero nazionale 1522 e raggiungibili anche con il nuovo servizio su WhatsApp, per offrire alle donne e ai loro bambini sostegno e percorsi personalizzati per sottrarsi alle violenze. L’impegno dedicato alle nuove strutture ha funzionato: abbiamo avviato 5 nuovi Centri Antiviolenza tra il 2018 e il 2019 e continueremo in questa direzione. Nessuna è sola”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. Nel dettaglio, il monitoraggio delle attività dei Centri ... Leggi su laprimapagina

