"Questione di salute pubblica, non di ideologie". Di Maio come Salvini, frecciatina al governo dopo la fuga di massa di migranti (Di lunedì 27 luglio 2020) Luigi Di Maio come Matteo Salvini? Quasi. L'ex leader del Movimento 5 Stelle rompe il silenzio su quanto sta accadendo in Italia, l'emergenza immigrazione. "Quanto accaduto a Caltanissetta non è una sciocchezza, anzi. In queste ore peraltro si aggiunge un'altra notizia di una fuga in massa di migranti anche dalla tensostruttura della Protezione civile allestita a Porto Empedocle. Non si tratta di battaglie ideologiche o politiche. Il tema è più semplice e riguarda la nostra sicurezza, la sicurezza di ognuno di noi". Questa la frecciatina pubblicata su Facebook del ministro degli Esteri a Pd e compagni vari "L'Italia ha vissuto uno dei momenti più bui della sua storia con la pandemia, abbiamo visto morire i ... Leggi su liberoquotidiano

giorgio_gori : Consiglio la lettura. “Tutto ciò che è legale è salute - dice #Minniti - tutto ciò che è illegale è pandemia”. E al… - iconanews : Di Maio, migranti in fuga questione di salute pubblica - VinceIT : #governoincapace Di Maio, migranti in fuga questione di salute pubblica - Ultima Ora - ANSA - eleitaliana : RT @rtl1025: 'Qui questione salute pubblica. Il #virus non è scomparso. I cittadini italiani, come il sottoscritto naturalmente, devono con… - robertopontillo : RT @rtl1025: 'Qui questione salute pubblica. Il #virus non è scomparso. I cittadini italiani, come il sottoscritto naturalmente, devono con… -