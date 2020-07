“Quell’uomo sta filmando bambini”, turista bloccato a Ischia (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Seduto nella piazza del centro di Forio d’Ischia, faceva dei video a dei bambini che giocavano focalizzandosi sulle loro parti intime. L’uomo, un 40enne di Torre del Greco già noto alle forze dell’ordine, è stato notato da alcuni cittadini ischitani mentre era intento a riprendere i bambini che si rincorrevano e giocavano ignari di ciò che stesse succedendo. Prontamente i cittadini hanno chiesto aiuto ai carabinieri presenti in piazza. I carabinieri della Stazione di Forio d’Ischia hanno controllato l’identità dell’uomo e la sua cinepresa notando che le immagini registrate dall’uomo si focalizzavano troppo sulle parti intime dei bambini e quindi la perquisizione è stata estesa anche nell’albergo di Lacco ... Leggi su anteprima24

