“Quell’Uomo Sta Filmando Bambini”, i Carabinieri di Ischia Trovano Filmati delle Parte Intime di Bambini nel PC (Di lunedì 27 luglio 2020) Si trovava ad Ischia in vacanza, qualcuno ha notato che riprendeva da molto i Bambini, alla fine i Carabinieri hanno scovato materiale pedopornografico nel suo portatile. Ha fissato dei Bambini mentre giocavano per strada riprendendoli anche con una telecamera fino a quando qualcuno non lo ha notato. Alla fine qualcuno ha allertato i Carabinieri, che dopo un controllo hanno scovato materiale illegale di minori nel suo computer. Succede ad Ischia, dove un 50enne originario di Torre del Greco era in vacanza nella località di Lacco Ameno, sono stati propri i cittadini isolani che si sono preoccupati a causa dei comportamenti dell’uomo verso i bimbi. Una volta giunti i Carabinieri l’uomo ha cercato di dire che non stava facendo nulla di ... Leggi su youreduaction

mdipatrizi5 : @PieraBelfanti @Amaro57024721 Quell'uomo mi è sembrato disorientato e smarrito da mesi ,fine febbraio, umanamente… - lemonuyu : Bardak nel film di toriyama non se ne fregava niente di kakaroth <3 e invece in quello di toyotaro si è messo a pia… - mbmarino : @2015tiziana @Emanuel26848690 Il massimo, sì: ho sempre adorato quel pittore e quell’uomo e molte cose mi legano a… - snowsnowae : Quell'uomo sta letteralmente salvando il 2020 mi sembra ormai chiaro - VitoVaiPiano__ : Quell’uomo è stato il nostro capitano per vent’anni, quanto mi fa triggherare sta cosa -

Ultime Notizie dalla rete : “Quell’Uomo Sta Abusarono di un disabile, condannati tre ‘orchi’ Cosenza Informa