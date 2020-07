Quanti soldi diamo alla Libia per fermare i migranti? (Di lunedì 27 luglio 2020) Dal 2017 Roma ha speso in Libia 784,3 milioni di euro, di cui 213,9 in missioni militari. Senza che ci sia stato un monitoraggio né una valutazione d’impatto di questi fondi. Leggi Leggi su internazionale

Il 16 luglio la camera ha dato il via libera al rifinanziamento delle missioni militari italiane all’estero e ai fondi per l’addestramento e l’appoggio alla cosiddetta guardia costiera libica, un corp ...

