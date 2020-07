Puntura d’ape: 6 rimedi naturali (Di lunedì 27 luglio 2020) In Estate si sa la pelle è più esposta e può capitare di essere punti da un’ape o da una vespa. Oltre ad essere molto dolorosa la Puntura di ape può essere molto pericolosa soprattutto per i soggetti allergici ai quali causa shock anafilattico. Scopriamo allora come intervenire subito e quali sono i rimedi naturali più efficaci. Puntura d’ape: sintomi Le api sono molto importanti per il pianeta perché impollinano e riparano le piante, proteggendo l’intero ecosistema, e ci nutrono con i prodotti dell’alveare. Ma nonostante ciò bisogna stare attenti, sono dotate di un pungiglione in grado di penetrare il tessuto cutaneo e iniettare il veleno e nei casi più gravi possono provocare reazione allergiche violente in chi ne soffre. I primi ... Leggi su quotidianpost

