PSG, Icardi avverte l’Atalanta: “Tabellone favorevole, Champions possibile” (Di lunedì 27 luglio 2020) Si avvicina la sfida tra Atalanta e Paris Saint-Germain. Il quarto di finale è davvero intrigante, date le diverse filosofie tattiche offerte dalle squadre: i bergamaschi fanno dell'intensità e della compattezza il loro punto di forza, ma i francesi sono una delle formazioni migliori dal punto di vista tecnico. E anche quest'anno il PSG non può nascondersi, puntando con decisione al bottino più nutrito.caption id="attachment 912353" align="alignnone" width="1024" Mauro Icardi (getty images)/captionTABELLONEMauro Icardi intravede alcuni lati positivi dalla sfida contro l'Atalanta, come ha spiegato a France Football: "Mi sono accorto nel giorno del sorteggio che dalla nostra parte non c'era nessuna squadra che avesse già vinto la Champions League. Mentre dall'altra parte, ci sono praticamente solo ... Leggi su itasportpress

