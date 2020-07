Psg, Icardi a ruota libera: “Gioco pochi palloni? In Italia ero abituato. Tuchel e la Champions League… (Di lunedì 27 luglio 2020) Mauro Icardi si confessa nel corso di un'interessante intervista al noto magazine di settore "France Footbal".L'ex attaccante dell'Inter ha ormai legato il suo nome al Psg dopo che il club francese ha riscattato per intero il suo cartellino investendo una cifra notevole per avvalersi delle sue prestazioni. Trattativa articolata ed estenuante in cui anche l'agente e consorte di Icardi, Wanda Nara, ha rivestito un ruolo determinante. Il suo modo di sentire ed interpretare il ruolo, il rapporto con il tecnico Tuchel e le prospettive della società transalpina in Champions League tra i principali temi trattati dall'attaccante argentino. IL GOL -"Non guardo mai le statistiche, non è un aspetto a cui presto attenzione. C'è solo una cosa che mi interessa ed è se sono in grado di segnare ... Leggi su mediagol

