PS5 dominerà Xbox Series X? La next-gen Sony venderà il doppio secondo delle previsioni di vendita (Di lunedì 27 luglio 2020) PlayStation non manca mai di vendere cifre impressionanti e un nuovo rapporto di DigiTimes suggerisce che Sony si aspetta di raggiungere nuovi traguardi con PS5. Il rapporto in questione afferma che, secondo fonti anonime della catena di fornitura manifatturiera della console a Taiwan, le spedizioni mondiali di PS5 dovrebbero contare circa 120 milioni di unità entro 5 anni dal lancio della console.La fonte afferma che i cicli di vita delle console potrebbero essere ridotti a 5 anni rispetto ai cicli di vita lunghi 6-7 anni di PS4 e Xbox One e che durante quel periodo le spedizioni in tutto il mondo saranno stimate tra i 120 ed i 170 milioni. secondo quanto riferito, si tratterebbe del doppio rispetto alle cifre che Microsoft si aspetta per Xbox ... Leggi su eurogamer

