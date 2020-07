PS5 avrà delle cover facilmente intercambiabili? (Di lunedì 27 luglio 2020) Da quello che abbiamo visto finora, PS5 sembra essere una grande console bianca che si erge verso l'alto, ma a quanto pare tutto il rivestimento può essere personalizzabile, almeno secondo una serie di foto trapelate in rete.La notizia arriva da ResetEra, dove un utente ha recentemente condiviso alcune foto che mostrano la cover bianca di PS5 staccata. Data la sua composizione strutturale, sembra che possa essere agganciata e inserita con un movimento a pressione sulla piattaforma principale della console, il che evidenzia la possibilità che una gamma di scocche personalizzate potranno essere vendute per coloro che hanno l'intenzione di vedere la console di prossima generazione con un altro colore.Ovviamente per adesso non ci sono conferme a riguardo, ma sarebbe un'interessante feature che consentirebbe ai giocatori di dare sfogo alla propria fantasia, ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #PS5 avrà cover facilmente intercambiabili? - InformazioneOg : #MARVEL #Avengers avrà una risoluzione in 4K e 60 FPS e sfrutterà le capacità del #dualsense e dell’audio 3D su… - infoitscienza : PS5 avrà ' un primo anno di vita molto intenso' | parola dell' insider Shinobi - infoitscienza : PS5 avrà 'un primo anno di vita molto intenso', parola dell'insider Shinobi - infoitscienza : Spider-Man: Miles Morales avrà un’opzione 4k/60fps su PS5 -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 avrà Telltale Games torna in vita sotto una nuova proprietà Eurogamer.it