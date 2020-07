Provincia di Reggio Emilia in lutto, morto a 42 anni il geometra Massimo Braglia (Di lunedì 27 luglio 2020) Un altro grave lutto ha colpito la famiglia della Provincia di Reggio Emilia. A soli 42 anni si è spento Massimo Braglia, da quasi vent’anni al servizio di Palazzo Allende dove, dopo dopo alcuni contratti di collaborazione a tempo determinato, dal primo gennaio 2008 era stato assunto tramite concorso come geometra. “Massimo era un dipendente modello ed una splendida persona, lavorava nel settore Manutenzione stradale – Reparto Nord e ultimamente, per le sue capacità professionali, era stato inserito anche nel gruppo di lavoro impegnato sul delicato fronte della progettazione del ripristino dei numerosi dissesti che hanno interessato il nostro Appennino”, lo ricorda il presidente ... Leggi su laprimapagina

Laprimapagina : Provincia di #ReggioEmilia in lutto, morto a 42 anni il geometra Massimo Braglia - contessamelensa : @CorsampAlive @cacciaramarri In Calabria c'è una notevole tradizione che riguarda lo stoccafisso. In provincia di R… - infoitinterno : Incidente sulla SS 106 Jonica in provincia di Reggio Calabria - FOTO - Crystal72_scrap : @martxtomlinson Emilia Romagna provincia di Reggio Emilia ?? - LaCnews24 : Coronavirus, in provincia di Reggio Calabria nessun positivo: la nota Asp #calabrianotizie #newscalabria -

Ultime Notizie dalla rete : Provincia Reggio Coronavirus, a Reggio Emilia e provincia un nuovo contagio Reggionline Provincia di Reggio Emilia in lutto, morto a 42 anni il geometra Massimo Braglia

Un altro grave lutto ha colpito la famiglia della Provincia di Reggio Emilia. A soli 42 anni si è spento Massimo Braglia, da quasi vent’anni al servizio di Palazzo Allende dove, dopo dopo alcuni ...

La Valigia dell’Attore: I 7 fratelli Cervi in programma il 28 luglio

Continua la diciassettesima edizione de La Valigia dell’Attore, la manifestazione che ogni anno di tiene presso l’Isola di La Maddalena, in Sardegna. Il festival, intitolato all’attore Gian Maria Volo ...

Un altro grave lutto ha colpito la famiglia della Provincia di Reggio Emilia. A soli 42 anni si è spento Massimo Braglia, da quasi vent’anni al servizio di Palazzo Allende dove, dopo dopo alcuni ...Continua la diciassettesima edizione de La Valigia dell’Attore, la manifestazione che ogni anno di tiene presso l’Isola di La Maddalena, in Sardegna. Il festival, intitolato all’attore Gian Maria Volo ...