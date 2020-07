Proteste anti razzismo in USA, scontri violenti tra polizia e manifestanti in tutto il Paese (Di lunedì 27 luglio 2020) Continuano le Proteste anti razzismo negli USA, dove durante il weekend ci sono stati scontri tra la polizia e i manifestanti in tutto il Paese. Un uomo è morto durante una marcia del movimento Black Lives Matter ad Austin, in Texas, mentre a Seattle e a Portland, due marce si sono trasformate in confrontazioni violente con la polizia. Secondo alcuni testimoni, un’auto sarebbe piombata sulla folla di manifestanti durante il raduno di Austin cercando di investire più persone possibili. La vittima era parte di un gruppo che ha approcciato il veicolo, il cui conducente ha cominciato a sparare sulla folla. L’uomo è stato arrestato dalla polizia di Austin. Secondo la madre ... Leggi su giornalettismo

Continuano le proteste anti razzismo negli USA, dove durante il weekend ci sono stati scontri tra la polizia e i manifestanti in tutto il Paese. Un uomo è morto durante una marcia del movimento Black ...

