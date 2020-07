Proroga stop licenziamenti e durata CIG COVID-19: i contenuti della manovra estiva (Di lunedì 27 luglio 2020) Con i 25 miliardi dello scostamento di bilancio il Governo finanzierà la manovra estiva che dovrebbe portare ad una Proroga dello stop ai licenziamenti che viaggerà di pari passo con il prolungamento della cassa integrazione COVID-19 per altre 18 settimane. Il tutto sarà affiancato da incentivi per chi assume e prolungamenti dei contratti a termine in scadenza. Vediamo le misure contenute dalla manovra estiva per il settore lavoro. stop licenziamenti e cassa integrazione Avanti fino a fine per lo stop ai licenziamenti per le aziende in crisi, la Proroga al divieto di licenziamento per giustificato motivo (motivazione economica) ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Proroga stop licenziamenti e durata CIG COVID-19: i contenuti della manovra estiva - Notiziedi_it : In arrivo proroga Cig e stop licenziamenti fino a fine anno - CretellaRoberta : Dl agosto: 6 mesi sgravi neoassunti, 3-4 rientro-cig: Ipotesi, in corso simulazioni. A lavoro-ammortizzatori 12-13… - LavoroFisco : Fisco, dal primo settembre proroga dello stop per oltre sei milioni di cartelle - QuotidianPost : Decreto agosto: nuova proroga, stop a pignoramenti e cartelle esattoriali -