Proroga Opzione donna nel 2021, le ipotesi (Di lunedì 27 luglio 2020) La pensione Opzione donna per le lavoratrici dipendenti e autonome, è soggetta ogni anno a Proroga. L’Opzione donna è stata introdotta dalla riforma Maroni nel 2004 e tutela le lavoratrici con il pensionamento anticipato. Questa misura prevede l’uscita dal mondo del lavoro a patto che la lavoratrice accetti il ricalcolo dell’assegno con il sistema contributivo, penalizzante rispetto al retributivo (attualmente sistema misto con l’ingresso della riforma Fornero). Pensione Opzione donna: un boom di adesioni L’Opzione donna dal 2018 al 2015 ha avuto un vero boom di domande e anche nel 2019 è stata una misura molto richiesta. A invogliare le lavoratrice ad accettare questa misura ... Leggi su notizieora

Ultime Notizie dalla rete : Proroga Opzione

Pensioni Per Tutti

Come annunciato, l’INPS ha messo a punto la procedura di domanda di proroga cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate, utilizzabile dal 24 luglio scorso. Le istruzioni sono contenut ...E’ possibile compilare l’istanza sul sito web dell’ INPS www.inps.it accedendo, tramite codice fiscale e pin, all’area dei servizi online per gli utenti “Aziende, consulenti e professionisti”, alla vo ...