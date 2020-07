Pronti 5,5 milioni per negozi e imprese che assumono (Di lunedì 27 luglio 2020) Milano, 27 luglio 2020 - Il Comune stanzia 5,5 milioni per sostenere l'occupazione, i commercianti e le imprese di vicinato. Soldi che provengono dal Fondo di Mutuo Soccorso istituito il 9 aprile per ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Pronti milioni “Pronti 100 milioni per il Toro”, mercoledì l’offerta a Cairo La Stampa Nautica campana, pronto il sostegno all'Afina della Banca di Credito Cooperativo con 100mlinoni di euro

NAPOLI - Pronti cento milioni per la nautica campana. Nautica e mondo bancario più vicini grazie ad un accordo tra la Banca di credito cooperativo di Napoli e l’Afina, l’Associazione che raggruppa gli ...

L’onda lunga dello sciopero da Pordenone arriva a Udine

Zanon rompe il fronte della maggioranza: il territorio va difeso in modo bipartisan Dal Mas difende la giunta Riccardi: «Stanziati 100 milioni, i danni li fa fatti il Pd» Dopo il successo dello sciope ...

