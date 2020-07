Priest la trama del film horror in onda su Rai 4 martedì 28 luglio (Di lunedì 27 luglio 2020) Priest l’horror in onda stasera su Rai 4 martedì 28 luglio. trama e trailer Priest è il thriller – horror in onda stasera martedì 28 luglio su Rai 4 canale 21 del digitale terrestre alle 21:10, diretto da Scott Stewart è l’adattamento del fumetto coreano di Hyung Min Woo. Il film ha incassato 213 mila euro in Italia, 29 milioni di dollari negli USA e 78,3 milioni in tutto il mondo; ha una durata di 87 minuti ed è prodotto da Sony Pictures e Sam Raimi. Priest la trama del film stasera su Rai 4 Priest racconta un mondo diverso dal nostro in cui una lunga guerra tra uomini e vampiri ha cambiato il volto ... Leggi su dituttounpop

Ultime Notizie dalla rete : Priest trama Priest: recensione del thriller con Paul Bettany Cinematographe.it - FilmIsNow