Previsioni Meteo, inizio Agosto shock: violenta ondata di maltempo in tutt’Italia dopo il caldo di fine Luglio (Di lunedì 27 luglio 2020) Previsioni Meteo – Il centro di calcolo europeo di Reading, continua a confermare il peggioramento del tempo nel corso dei primi giorni di Agosto, più nello specifico tra il 2 e il 4/5 del mese. A dire il vero, l’ipotesi di guasto del tempo a iniziare dal prossimo fine settimana, vista sino a ieri solo dal modello europeo, inizia a essere considerata anche da tutti gli altri centri di calcolo che, nelle ultimissime emissioni odierne, sostanzialmente rilevano anch’essi questa possibilità di nuovo cambio della circolazione e avvento di un cavo depressionario Nord Atlantico verso il Mediterraneo centro settentrionale. Dunque, si rinforza la possibilità del ritorno di piogge e temporali su diverse nostre regioni. Secondo lo schema barico generale, prospettato su ... Leggi su meteoweb.eu

