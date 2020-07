Previsioni Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 2 agosto: domani temperature fino a +36-38°C (Di lunedì 27 luglio 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a domenica 2 agosto 2020. domani al Nord copertura in intensificazione mattutina sulle aree alpine e prealpine con deboli rovesci e qualche temporale, più frequenti nel pomeriggio sulle Alpi occidentali, ma in generale assorbimento da fine giornata. Cielo sereno o caratterizzato dal transito di innocue velature pomeridiane sul restante settentrione. Centro e Sardegna: giornata estiva con cielo limpido e terso. Sud e Sicilia: bel tempo ovunque, con nuvolosità scarsa o del tutto assente. temperature: minime in lieve rialzo su Liguria, Pianura padana, restante Emilia-Romagna, regioni centromeridionali tirreniche e relative ... Leggi su meteoweb.eu

