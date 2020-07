Premier League 2020/2021, possibile riduzione della capacità degli stadi (Di lunedì 27 luglio 2020) La prossima stagione di Premier League, stando a quanto riportato dalla BBC, potrebbe essere disputata in stadi con capacita’ ridotta al fine di evitare di far aumentare il rischio di trasmissione del Covid-19 Il professor James Calder, intervistato propria dalla BBC, ha spiegato la situazione: “Sarei molto sorpreso se potessimo ottenere stadi esauriti quest’anno. Realisticamente penso che probabilmente si avra’ bisogno di un vaccino e anche di un’alta percentuale di utilizzo dello stesso prima che possiamo davvero vedere stadi a piena capacita. Penso realisticamente che saremo sotto controllo per il prossimo anno, sicuramente fino a Natale e probabilmente per il resto della stagione”. “Dobbiamo sapere se in realta’, se stai urlando, ... Leggi su sportface

