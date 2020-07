Porto Empedocle | nuova fuga di migranti | Caltanissetta | rintracciati 125 dei 184 fuggitivi

Porto Empedocle: nuova fuga di migranti <br> Caltanissetta: rintracciati 125 dei 184 fuggitivi (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo il caso del Cara di Caltanissetta, un'altra fuga di massa di migranti è avvenuta in queste ore a Porto Empedocle, nell’agrigentino. I migranti si trovavano nella tensostruttura della Protezione Civile, allestita nella banchina del Porto: qui c’erano 520 persone contro una capienza massima di 100. Le forze dell’ordine, polizia e carabinieri, si sono messe alla ricerca dei fuggitivi. Secondo quanto riferisce Agrigento Notizie "numerose decine di migranti" hanno abbandonato la tensostruttura dopo aver scavalcato la recinzione dirigendosi poi verso la vicina strada statale. Intanto sono stati rintracciati 125 dei 184 migranti fuggiti ieri dal Cara di ... Leggi su blogo

