Porto Empedocle (Agrigento) – Fuga di massa dalla tensostruttura accanto al porto (Di lunedì 27 luglio 2020) Un centinaio di migranti sono riusciti, scavalcando la recinzione, a scappare dalla tensostruttura della Protezione civile che è sistemata accanto alla banchina portuale di porto Empedocle. I migranti si sono diretti a frotte verso la strada statale. Polizia e carabinieri hanno avviato le ricerche dei fuggitivi. Nella tendo struttura, che potrebbe contenerne al massimo 100, erano …

