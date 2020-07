Politiche giovanili, dalla Regione 15mila euro al Forum di Montecorvino Pugliano (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMontecorvino Pugliano (Sa) – La Regione Campania ha ammesso a finanziamento per un importo complessivo pari a 15 mila euro, il progetto presentato dal Forum Comunale dei Giovani coordinato da Maria Mazzeo e denominato “Naturalmente Sport4young”. Si tratta di una iniziativa che punta a coinvolgere diversi settori sociali: dall’educazione ambientale allo sport, dalla formazione con il coinvolgimento di studenti fino ad organizzare la quindicesima edizione dell’ormai consolidato Palio delle Frazioni. “Ho sempre creduto nell’importante strumento del Forum dei Giovani, – commenta il Sindaco Alessandro Chiola – la mia prima delega che ho gestito qualche ... Leggi su anteprima24

