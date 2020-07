PMI, accordo Banca Ifis-ATS Servizi per credito agevolato associate Confesercenti (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Banca Ifis, player specializzato nel sostegno finanziario alle PMI e alle filiere produttive del Made in Italy, ha firmato un accordo con ATS Servizi, per favorire l’accesso al credito delle imprese associate a Confesercenti. La convenzione permetterà alle aziende di usufruire dei prodotti e Servizi della Banca per ottimizzare le proprie disponibilità finanziarie. In particolare, Banca Ifis metterà a disposizione gli strumenti del factoring, le proprie soluzioni di leasing e l’offerta dei mutui a medio lungo termine. «La partnership con Confesercenti consentirà alle aziende associate di beneficiare di ... Leggi su quifinanza

