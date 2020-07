Pisa. Polizia Municipale: ritrovato sedicenne piemontese scappato di casa (Di lunedì 27 luglio 2020) La Polizia Municipale di Pisa ha individuato e segnalato alla Questura un ragazzo di 16 anni che alcuni giorni prima era scappato di casa. Storia a lieto fine quella che ha avuto luogo domenica mattina in città. Durante un normale servizio di controllo in centro città, infatti, due agenti della Polizia Municipale hanno notato nei pressi di piazza Vittorio Emanuele II due ragazzi che tenevano un atteggiamento strano, guardandosi attorno con aria di smarrimento. Le due agenti hanno così avvicinato i giovani chiedendo loro se avessero bisogno di aiuto. Dopo qualche istante di silenzio i ragazzi, messi a loro agio dall’atteggiamento comprensivo delle agenti, hanno ammesso la verità: uno di loro, un 16enne residente nel Comune di ... Leggi su laprimapagina

Santa Marinella, imbrattano il muro della stazione con la vernice: fermati due vandali

Santa Marinella – Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Civitavecchia hanno colto in flagranza di reato due giovani intenti ad imbrattare il muro di cinta della linea ferroviaria Roma – Pisa, all’al ...

