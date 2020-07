Piacenza, il maresciallo Orlando non risponde al gip: "In 30 anni mai una sanzione" (Di lunedì 27 luglio 2020) Gabriele Laganà L’ex comandante della stazione Levante di Piacenza, attualmente ai domiciliari, nell’interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Posticipati gli accertamenti tecnici dei Ris Il maresciallo Marco Orlando, comandante della stazione Levante di Piacenza finita al centro una inchiesta per un presunto "sistema criminale", nell’interrogatorio di garanzia svoltosi questa mattina davanti al Gip si è avvalso della facoltà di non rispondere. "In 30 anni non ho mai avuto una sanzione disciplinare, come pensate si possa stare?", ha detto il militare, apparso molto provato, ai giornalisti all'uscita dal palazzo di giustizia. Il maresciallo, ... Leggi su ilgiornale

