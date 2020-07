Pesce quattro volte al giorno, frullati post allenamento e tanto sonno. Così il Barcellona si prepara per il Napoli (Di lunedì 27 luglio 2020) Su As il piano stilato da Quique Setién per portare il Barcellona in condizioni ottimali all’8 agosto, data in cui i blaugrana sfideranno il Napoli in Champions. La squadra ha avuto sei giorni di vacanza. Domani riprenderà il lavoro in vista della partita. Il quotidiano spagnolo dice di aver avuto accesso ad un documento interno che illustra nel dettaglio la pianificazione del lavoro e i consigli che verranno dati ai giocatori a partire da domani. Si tratta di linee guida che il club pretende siano rispettate, molto rigide e chiare, che hanno come obiettivo la preparazione fisica e mentale dei giocatori in un momento in cui il Covid è ancora presente. Innanzitutto, i giocatori verranno sottoposti a test per il coronavirus prima di tornare al lavoro in modo da escludere la presenza di eventuali ... Leggi su ilnapolista

