Pescara – Livorno – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di lunedì 27 luglio 2020) Pescara – Livorno giocano questa sera alle ore 21:00 per la 37a giornata di Serie B allo stadio “Adriatico” di Pescara. Ultima trasferta per i ragazzi di mister Filippini, già retrocessi, a Pescara alla ricerca di punti salvezza Pescara – Livorno: come arrivano alla gara Il Pescara deve vincere per tirarsi fuori dalla zona playout, quint’ultimi a 42 punti, nonostante non ci siano stati risultati positivi Il Livorno, dopo l’ennesima sconfitta subita dal Crotone per 5-1, sembra aver rinunciato a giocare vista anche la retrocessione confermata da tempo. Pescara – Livorno: Il Pronostico Entrambe le squadre giocheranno per vincere, anche se le motivazioni ... Leggi su giornal

quilivorno : #livorno Questa sera il Livorno affronta il Pescara. La cessione è sempre più vicina? - MassimoLandi7 : #Livorno #sport #calcio #LivornoCalcio #SerieBKT #PescaraLivorno Livorno, a Pescara ultima trasferta di un campiona… - FBPredictions : ? #Pescara vs #Livorno ???? #SerieB ??? Stadio Adriatico ?? Preview: - TUTTOB1 : Pescara, Pucciarelli torna dal 1' contro il Livorno - TUTTOB1 : Livorno, i convocati di Filippini per il Pescara -