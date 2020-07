Pescara-Livorno 1-0, Maniero tiene vive le speranze salvezza dei suoi (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Pescara batte il Livorno, nonostante qualche difficoltà di troppo che non ci si aspettava alla vigilia, ma con un gol, quello di Maniero, che permette agli abruzzesi di credere ancora nella permanenza in Serie B. Il punteggio finale, Pescara-Livorno 1-0, premia i padroni di casa, che ad una giornata dal termine del campionato sono attualmente 16°, a pari punti col Perugia che oggi sarebbe salvo. Tutto rimandato all’ultima decisiva giornata, che deciderà i destini delle squadre ponendo fine ad un lunghissimo e alquanto spettacolare campionato di Serie B! LE FORMAZIONI: Pescara (4-3-3): Fiorillo – Zappa, Bettella, Drudi, Balzano (65° Del Grosso) – Kastanos (46° Pucciarelli; 84° Crecco), Palmiero (68° Busellato), Memushaj – ... Leggi su sport.periodicodaily

La giornata 37, penultima, certifica l’assoluta incertezza in zona playoff con tre squadre a pari punti, in coda continuano i sorpassi Pazzesco finale in serie B, la giornata 37 consegna la matematica ...Risultati 37.ma giornata del campionato di serie B Benevento-Chievo 0-1 Cittadella-Venezia 1-0 Crotone - Frosinone 1-0 Empoli- Cosenza 1-5 Juve Stabia - Cremonese 1-2 Perugia - Trapani 1-2 Pescara - L ...