Perché gli asili nido sono fondamentali contro la povertà educativa (Di lunedì 27 luglio 2020) (Questo post è stato scritto insieme a Camilla Sgambato, responsabile scuola della segreteria nazionale Pd)I primi mesi e anni di vita sono fondamentali per lo sviluppo delle capacità cognitive e della personalità: quel che saremo dipende in una buona parte da questo periodo. Per questo, gli asili nido svolgono un ruolo indispensabile: l’educazione precoce, già da prima dei tre anni, è riconosciuta unanimemente dalla comunità scientifica come leva essenziale per contrastare la povertà educativa, offrire pari opportunità di crescita, combattere la dispersione scolastica, abbattere le barriere territoriali, economiche, etniche e culturali e infine sostenere la conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori.Ma in Italia i ... Leggi su huffingtonpost

